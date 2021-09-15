Новый iPhone 13 компании Apple представлен в пяти цветах

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15 сентября 2021, 07:05 Источник: компания Apple

компания Apple

Компания Apple представила iPhone 13. На презентации новых гаджетов 14 сентября американская компания продемонстрировала планшеты iPad 9 и iPad mini, умные часы Apple Watch Series 7 и четыре новые модели iPhone — две младшие iPhone 13 и iPhone 13 Mini и две старшие — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

"Тринадцатое" яблоко будет доступно в пяти цветах - розовом, красном, синем, "темная ночь" и "звездная ночь".

Цены на iPhone 13 и iPhone 13 mini (с диагональю 5,4 дюйма) - от 79 990 рублей и 69 990 рублей соответственно.

Смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут стоить от 99 900 рублей и 109 990 рублей соответственно. iPhone 13 Pro с объемом памяти в 1 Тб будет продаваться за 149 990 рублей, iPhone 13 Pro Max - за 159 990 рублей.

В России продажи начнутся 24 сентября, предзаказ - с 22 сентября.

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