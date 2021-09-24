Источник ТАСС сообщил, что гибель главы Пермского управления СКР Сарапульцева не связана с его службой

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24 сентября 2021, 07:28 Источник: РИА Новости, ТАСС

Сергей Сарапульцев, фото: Паблик "Плохие новости" соцсеть Вконтакте

По предварительным данным, самоубийство руководителя следственного управления СК по Пермскому краю, полковника юстиции Сергея Сарапульцева не связано с его службой, в том числе с происшествием в университете в Перми. Об этом передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

О гибели Сергея Сарапульцева стало известно в минувший четверг.

Сарапульцев был найден мертвым в своем доме в коттеджном поселке Новобродовский. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила вскоре после гибели Сарапульцева, что по факту гибели руководителя СУ СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка.

Полиция работает в поселке, где нашли мертвым Сергея Сарапульцева,- передает РИА Новости.

Ему было 54 года.

Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.

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