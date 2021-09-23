ТАСС сообщает, что глава СУ СК по Пермскому краю был найден мертвым

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23 сентября 2021, 18:53 Источник: ТАСС

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В четверг, 23 сентября, стало известно, что глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев была найден мертвым в своем доме. Об этом сообщили журналисты.

Осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил сегодня вечером представителям СМИ, что, согласно некоторым данным, Сергей Сарапульцев добровольно ушел из жизни. Официально эта информация к настоящему моменту не подтверждена. Подробности случившегося не предоставляются.

Комментариев от СУ СК РФ по Пермскому краю не поступало.

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