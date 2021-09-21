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СК РФ и Пермский госуниверситет проверят профессора, отказавшегося прервать лекцию во время стрельбы

, 20:33 Источник: РБК

СК РФ и Пермский госуниверситет проверят профессора, отказавшегося прервать лекцию во время стрельбы
скорая, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

В пресс-службе Пермского государственного университета сообщили, что руководство вуза и Следственный комитет России проводят проверку после информации о том, что один из преподавателей продолжил читать лекцию, несмотря на звуки выстрелов и панику студентов.

«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова ... Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета России», - пояснили в университете.

Отмечается, что информация о результатах проверки будет представлена позже. 

Ранее сообщалось, что студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) просят поменять преподавателя Олега Сыромятникова. Они хотят у него учиться после случившегося. Девушка, присутствовавшая у него на лекции, рассказала, что профессор не пытался успокоить студентов. Кроме того, он публично смеялся над их желанием прятаться под партами. 

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