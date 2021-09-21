Студенты пермского вуза отказываются учиться у преподавателя, продолжившего занятие во время стрельбы: «Ему было смешно»

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21 сентября 2021, 16:48 Источник: Телеграм-канал Shot

аудитория, фото: pixabay.com

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) просят поменять преподавателя Олега Сыромятникова, который продолжил вести лекцию, несмотря на стрельбу. Об этом рассказала девушка, присутствовавшая на его занятии в понедельник, 20 сентября.

«Мы просили его о том, чтобы он прекратил вести лекцию, потому что мы боялись, что нас услышат. Он на наши замечания никак не реагировал, только говорил, что мы мешаем ему вести пару», - поделилась она.

Девушка добавила, что преподаватель не пытался успокоить студентов. По ее словам, это сделала мама одной из маломобильных учениц, которая оказалась с ними в одной аудитории. Кроме того, они возмущены, что Сыромятников публично смеется над их поеданием во время происшествия.

«Ему было смешно оттого, что мы прятались под партами, когда под нами убивали людей. Мы морально истощены, нам плохо!» - отметила студентка.

Сейчас ребята ждут официального решения деканата. Они не хотят больше учиться у Сыромятникова.

Ранее в пресс-службе Пермского университета сообщили, что продолжение лекции являлось важным, поскольку необходимо было продолжить какое-то рутинное действие, чтобы ребята и педагоги не подверглись панике во время стрельбы.

Сам Сыромятников уточнил, что запер аудиторию. Подпирать дверь партами и стульями он не видел смысла, поскольку она открывалась наружу. Профессор позвонил в деканат и продолжил вести лекцию, чтобы избежать паники. Преподаватель объяснил, что является подполковником милиции в отставке и чётко знает, как действовать в подобных ситуациях.

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