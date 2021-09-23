Аргументы Недели Общество 13+

В НКБИ заявили, что средний размер потребительского кредита в России в августе составил 268,5 тысячи рублей

, 19:03

В НКБИ заявили, что средний размер потребительского кредита в России в августе составил 268,5 тысячи рублей
рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четверг, 23 сентября, рассказали журналистам, каким был средний размер выданных потребительских кредитов в России в августе 2021 года.

Согласно последним данным, эта сумма в среднем составляла 268,5 тысячи рублей. В НБКИ уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер потребительского кредита в РФ увеличился на 23,7% – в августе 2020 года он достигал 217 тысяч рублей.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с RT уточнил, что по сравнению с июлем текущего года средний размер потребкредита снизился на 1,1%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых в мире готовы признать их правительство

Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых в мире готовы признать их правительство

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят талибам.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире