В Челябинске снизился спрос на квартиры в ипотеку

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22 сентября 2021, 08:44 Анна Семенова

Новые кредитные условия подходят далеко не всем. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего за месяц количество оформленных займов сократилось на 10%.

Цифры предоставляет «Объединенное кредитное бюро». Падение наблюдается по всей стране, за август россияне взяли ипотечных кредитов на 4% меньше, чем в июле и на 22% меньше, чем в июне.

При этом общая картина остается рекордной: с января 2021 года было выдано 1,17 млн кредитов, а это на 26% больше, чем за тот же период 2020 года.

Самое серьезное падение в августе наблюдалось в Татарстане, Московской области и Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве. Эксперты объясняют такую ситуацию завершением программы льготного кредитования по старым условиям. А новые правила сильно ограничили возможность покупки квартиры в столицах. Плюс увеличилась ключевая ставка, которая потянула за собой повышение и процентных ставок.

Челябинская область по количеству выданных кредитов находится на 9 месте из 30. Падение за месяц у нас составило 10%. В июле южноуральцы оформили 3866 ипотечных кредита, а в августе уже 3490.

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