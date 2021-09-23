Синоптик Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москву придет бабье лето

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23 сентября 2021, 15:45 Источник: РИА "Новости"

бабье лето в Москве, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

На следующей неделе в Москву придет "старое бабье лето". Согласно последней информации синоптиков, в столице России ожидается ясная погода, столбики термометров будут показывать до плюс 15 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец отметил, что в грядущие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в столичном регионе будет "закручиваться "осой" циклоническая спираль", вследствие чего ожидаются дожди и облачность. Температурный фон будет на несколько градусов ниже нормы – плюс 7-12 градусов днем.

С 28 сентября погодная ситуация в Москве и Подмосковье начнет кардинально меняться в лучшую сторону.

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