Песков прокомментировал идею США ввести санкции против 35 россиян, в том числе него

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23 сентября 2021, 13:48 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Предложение американских конгрессменов ввести санкции против 35 россиян, среди которых чиновники, бизнесмены и журналисты, это внутрипарламентские упражнения, которым предстоит пройти долгий путь, прежде чем они могут быть реализованы. В "черный" список, который готовят США, включен и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября), предложив рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 российских граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг сказал про идею о санкциях журналистам: "Это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они были как-то формализованы и тем более, активированы, им надо пройти очень длительный путь".

Как отметил Песков, то, что в Конгрессе в различных комиссиях огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но ненавидят Россию, - это не секрет ни для кого.

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