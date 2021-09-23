Центр Чумакова завершил модернизацию оборудования и увеличит мощности производства вакцины «КовиВак» в 2-2,5 раза

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23 сентября 2021, 10:53

фото с сайта kovivak.ru

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, разработчик вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, завершил модернизацию оборудования.

Теперь мощность производства вакцины «КовиВак», пользующейся в России особым спросом, вырастет в 2-2,5 раза.

Пресс-служба Минобрнауки России в четверг сообщила, что модернизация производства центра имени Чумакова прошла успешно и закончилась в запланированные сроки.

СМИ сегодня сообщили о закрытии на модернизацию площадки, где производится сырье для вакцины от коронавируса «КовиВак».

Оказывается, модернизация уже проведена. По мнению директора центра Айдара Ишмухаметова, в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан.

Вакцина от коронавируса центра имени Чумакова сделана по классической методике, в отличие от предыдущих вакцин — «Спутника V» и «ЭпиВакКорона». Данный препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Важно, что сам вирус деактивирован (уничтожен),- сообщается на сайте kovivak.ru.

Вакцина была создана по традиционной методике. Благодаря этому методу были созданы одни из самых эффективных и действенных препаратов ХХ века. При помощи этих вакцин люди смогли избавиться и победить такие заболевания и эпидемии, как чума, холера, чёрная оспа.

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