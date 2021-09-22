В России выявили более 19,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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22 сентября 2021, 12:47

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 7 333 557 человек. Темп прироста по стране составил 0,27 процента.

«За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни … 817 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека»,- пояснили в ведомстве в среду, 22 сентября.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 1991, Санкт-Петербурге – 1521, Московской области – 986, Самарской области – 531 и Свердловской области – 515.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах.

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