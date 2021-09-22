Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах
22 сентября 2021, 11:44
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. По ее словам, в стране фиксируется рост заболеваемости.
«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста», высказала она в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ.
Попова заявила о необходимости обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъёма заболеваемости коронавирусом.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил риск роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после окончания выборов депутатов Госдумы.
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