Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 сентября 2021, 11:44

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. По ее словам, в стране фиксируется рост заболеваемости.

«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста», высказала она в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ.

Попова заявила о необходимости обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъёма заболеваемости коронавирусом.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил риск роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после окончания выборов депутатов Госдумы.

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