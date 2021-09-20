Вирусолог Аграновский: участки для голосования – не самая главная точка для распространения коронавируса

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20 сентября 2021, 13:53 Источник: радио Sputnik

выборы, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/ globallookpress.com

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил риск роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после окончания выборов депутатов Госдумы. Голосование длилось с 17 по 19 сентября.

«Участки для голосования – это не самая главная точка, где происходит распространение коронавирусной инфекции. В основном это происходит в общественном транспорте. Вот там толпы людей и многие не пользуются масками, что неправильно»,- высказал он в беседе с радио Sputnik.

Аграновский считает, что выборы прошли безопасно с точки зрения вирусной угрозы. По его словам, вакцинация – это единственная защитная мера. Он добавил, что ограничительные меры просто помогают снизить чрезмерную нагрузку на больницы.

«Те люди, которые сидят на карантине, они заразятся потом. Вакцина – это единственное оружие в борьбе с COVID-19»,- заключил эксперт.

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