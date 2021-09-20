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Британские исследователи выявили способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса

, 08:59 Источник: The Telegraph

Британские исследователи выявили способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса
медик, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Британские исследователи нашли способ получить «гибкие антитела», которые смогут защитить организм от мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции.

Ученые выяснили, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna способствует образованию иммунных клеток, способных противостоять даже будущим потенциальным штаммам. Специалисты называют такой иммунитет «сверхчеловеческим» или «гибридным».

При этом эксперты не исключают вакцина Pfizer, со временем теряет свою эффективность. В таком случае они рекомендуют пациентам делать третью (бустерную) прививку.

Ранее сообщалось о появлении нового штамма коронавируса «мю». Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев уточнил, что мутация появилась относительно недавно и пока не включена в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность. 

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