В России предложили ежеквартально проверять у психологов владеющих оружием студентов

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22 сентября 2021, 08:44 Источник: RT

Фото с места происшествия, vk.com/vikiperm/globallookpress.com

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ввести ежеквартальные проверки у психолога учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые владеют оружием.

Курдесов пояснил, что студенты испытывают многочисленные психологические нагрузки, связанные с взрослением, определением своего будущего места в обществе, личными отношениями. По его словам, далеко не все учащиеся способны самостоятельно справляться с данными ситуациями и регулировать своё эмоциональное состояние. Он добавил, что невыявленные психологические проблемы и наличие оружия могут привести к новым трагическим ситуациям.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием», - цитирует текст обращения RT.

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на Пермский государственный университет. Молодой человек учился на первом курсе юридического факультета по специальности «судебная экспертиза».

В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Бекмансурову грозит пожизненный срок.

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