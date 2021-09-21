Эксперт Буянова предложила перенести новогодние праздники на май

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21 сентября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

подарки, фото: pixabay.com

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова оценила кадендарь распределения выходных дней в 2022 году. По ее словам, новогодние праздники следовало перенести на май.

В 2022 году новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Отдыхать россияне будут и 31 декабря 2021 года.

Буянова пояснила, что речь идет не о всех новогодних выходных. Она отметила, что не все десять дней являются праздничными. Эксперт предлагает перенести на май пять дней.

«В мае будет больше возможностей выехать на природу, будет теплее, можно поехать на дачу, что-то там вскопать, убрать после зимы и так далее», - отметила завкафедрой.

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