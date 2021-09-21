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Экономист Остапкович предложил «более фундаментально, более макроэкономически» бороться с бедностью в РФ

, 18:50 Источник: RT

Экономист Остапкович предложил «более фундаментально, более макроэкономически» бороться с бедностью в РФ
деньги, фото: pixabay.com

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина об увеличении зарплат почти трех миллионов россиян в 2022 году за счет изменения МРОТ.

Остапкович отметил, что «любое повышение - это позитивный манёвр». По его словам, правительство выполняет свои обязательства по отношению к людям. Он считает, что нужно «более фундаментально, более макроэкономически бороться с бедностью».

«Будет расти экономика, будут расти прибыли предприятий, предприниматели будут заинтересованы в дополнительном найме трудовых ресурсов, в росте их доходов, чтобы они поднимали их производство», - пояснил эксперт RT.

Кроме того, он предлагает «акцентированно» увеличить вложение в здравоохранение, в образование и в науку, чтобы «человек был здоровый и более продуктивный, более производительный№». В таком случае он сможет претендовать не только на минимальную оплату труда, но и на более повышенную, то есть применять различные механизмы, резюмировал Остапкович.

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