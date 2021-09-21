Мишустин заявил, что в 2022 году вырастет зарплата почти трех миллионов россиян

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21 сентября 2021, 17:45

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в 2022 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», - пояснил глава кабмина во вторник, 21 сентября, на заседании правительства в режиме видеоконференции.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году составит 13 617 рублей. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума установлена в целом по стране на душу населения 11 950 рублей.

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