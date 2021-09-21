Мишустин: россияне будут получать пособия и выплаты автоматически

Аргументы Недели → Общество 13+

21 сентября 2021, 18:34

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году россияне будут получать все выплаты автоматически. Данное решение коснется пенсий, единовременной выплаты при рождении ребенка, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

«Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть … в электронном виде», - пояснил глава кабмина во вторник, 21 сентября, на заседании правительства в онлайн-формате.

Мишустин добавил, что людям не придется передавать какие-либо сведения работодателю. По его словам, «родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить его на сбор справок, документов и ожидания в очередях». В следующем году достаточно будет указать актуальные реквизиты счета и дать согласие на сайте «Госуслуги» на проактивное получение денег.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости