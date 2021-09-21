В России за сутки скончались 812 человек с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

21 сентября 2021, 12:09

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 812 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что за прошедшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 42, в Свердловской области – 37. В общей сложности жертвами заболевания в России с начала пандемии стали 199 808 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки зарегистрировали 19 179 случаев заражения коронавирусом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости