В России за сутки выявили 19 179 случаев заражения коронавирусом

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21 сентября 2021, 12:02

тест на COVID-19, pixabay.com

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 179 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были выявлены за минувшие 24 часа во всех 85 регионах Российской Федерации. Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией за сутки было зафиксировано в Москве — 1 926.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом нового типа заболели 7 313 851 человек.

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