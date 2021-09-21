В России за сутки выявили 19 179 случаев заражения коронавирусом
21 сентября 2021, 12:02
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 179 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были выявлены за минувшие 24 часа во всех 85 регионах Российской Федерации. Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией за сутки было зафиксировано в Москве — 1 926.
В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом нового типа заболели 7 313 851 человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.