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Эпидемиолог Хафизов заявил, что штамм коронавируса «дельта» за два месяца вытеснил в РФ остальные варианты

, 09:12 Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Хафизов заявил, что штамм коронавируса «дельта» за два месяца вытеснил в РФ остальные варианты
COVID-19, pixabay.com

Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм COVID-19 "дельта" вытеснил в РФ все остальные варианты.

По словам Камиля Хафизова, вариант коронавируса нового типа "дельта" появился в Российской Федерации примерно в конце апреля, а уже к середине лета стал доминирующим, вытеснив остальные. Эксперт уточнил, что с августа специалисты Роспотребнадзора в своих исследованиях наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому штамму .

Эпидемиолог предположил, что остальные известные варианты COVID-19 не имеют преимуществ перед "дельтой".

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