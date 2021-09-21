Аналитики назвали самыми популярными направлениями для путешествий по РФ осенью Москву и Петербург

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21 сентября 2021, 09:04

Санкт-Петербург, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какие направления по России являются самыми популярными для отдыха в сентябре-октябре. Эти данные во вторник поступили в распоряжение журналистов.

На первом месте по популярности находится Москва с долей заказов авиабилетов 26,9%, затем следуют Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).

Как сообщает RT, среди путешественников востребованными оказались также Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). В топ-10 популярных направлений в бархатный сезон также включены Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

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