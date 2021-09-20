Метеоролог Тишковец заявил, что в Москве в понедельник выпало рекордное количество осадков

Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 19:23 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в понедельник в Москве выпало рекордное количество осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 17 миллиметров при месячной норме 65 миллиметров.

Ранее Тишковец предупреждал, что в столице России 20 сентября может выпасть треть месячной нормы осадков. По словам метеоролога, такого дождя в столице не регистрировалось более 73 лет – с 1948 года.

Синоптик уточнил, что 17 миллиметров осадков выпало по состоянию на 18.00, но эти данные не финальные – в ночь на вторник дожди будут усиливаться, а завтра может выпасть еще 16 миллиметров. Подчеркивается, что предыдущие рекорды 1952 и 1959 годов (13 миллиметров) уже побиты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости