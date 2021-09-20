Москвичей ожидает «мокрое» бабье лето, которое продлится до 6 октября

Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 18:07 Источник: Свободная пресса

дождь в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Метеорологи предупредили, что начавшаяся неделя в столице России будет холодной и мокрой. По словам экспертов, проседание температуры в Москве и Подмосковье будут сопровождать обильные осадки.

Синоптики отметили, что в дневные часы до 22 сентября воздух в столичном регионе не будет прогреваться выше 6 градусов. По ночам столбики термометров будут достигать плюс 2−3 градусов. На фоне высокой влажности в Москве и Московской области ожидаются туманы.

Уточняется, что Подмосковье останется в зоне дождей с 20 по 25 сентября.

С середины недели температура воздуха в Москве начнет подниматься, вследствие чего в выходные сохранится пасмурная погода, однако воздух прогреется до плюс 11−12 градусов. Пик тепла ожидается в следующий понедельник.

Метеорологи уточнили, что москвичей и гостей города ожидает "мокрое" бабье лето, которое продлится до 6 октября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости