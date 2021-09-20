Москвичей ожидает «мокрое» бабье лето, которое продлится до 6 октября

Метеорологи предупредили, что начавшаяся неделя в столице России будет холодной и мокрой. По словам экспертов, проседание температуры в Москве и Подмосковье будут сопровождать обильные осадки.
Синоптики отметили, что в дневные часы до 22 сентября воздух в столичном регионе не будет прогреваться выше 6 градусов. По ночам столбики термометров будут достигать плюс 2−3 градусов. На фоне высокой влажности в Москве и Московской области ожидаются туманы.
Уточняется, что Подмосковье останется в зоне дождей с 20 по 25 сентября.
С середины недели температура воздуха в Москве начнет подниматься, вследствие чего в выходные сохранится пасмурная погода, однако воздух прогреется до плюс 11−12 градусов. Пик тепла ожидается в следующий понедельник.
Метеорологи уточнили, что москвичей и гостей города ожидает "мокрое" бабье лето, которое продлится до 6 октября.
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