«ВКонтакте» заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в пермском университете

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20 сентября 2021, 12:33 Источник: РИА Новости

смартфон, фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу и удалила пост студента, подозреваемого в вооружённом нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

«Мы удалили пост и заблокировали страницу... "ВКонтакте" выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке»,- пояснили в компании.

В пресс-службе отметил, что продолжают следить за ситуацией и проверяют появление фейковых аккаунтов и копий оригинального поста.

Ранее сообщалось, что перед нападением подозреваемый в стрельбе студент Тимур Б. опубликовал заявление, в котором рассказал о своих планах. Он пояснил, что случившееся не является терактом, и он это планировал с 10 класса.

В результате происшествия восемь человек погибли, шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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