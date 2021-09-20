СК сообщил о шести раненых и восьми погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

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20 сентября 2021, 11:04 Источник: пресс-служба СК РФ

фото: сайт Следком РФ

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко назвала количество пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете. Инцидент произошел около 11 часов утра в понедельник, 20 сентября.



Петренко уточнила, что пострадали шесть человек.

«В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен»,- добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Проводится проверка. На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в вооруженном нападении на университет Тимур Бекмансуров ликвидирован. Он опубликовал заявление в соцсети «Вконтакте», в котором пояснил, что случившееся не является терактом, и он это планировал с 10 класса.

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