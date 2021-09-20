Оперштаб представил статистику по коронавирусу за сутки на 20 сентября
20 сентября 2021, 12:21
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 7 294 672. Темп прироста снизился с 0,28 до 0,27%.
«За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов … полностью выздоровели 11 992 человека»,- пояснили в ведомстве в понедельник, 20 сентября.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2469, Санкт-Петербурге – 1137, Московской области – 1098, Самарской области – 512 и Свердловской области – 506.
Ранее сообщалось, что британские исследователи выявили способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса.
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