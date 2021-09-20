Путин выразил глубокие соболезнования родным погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете

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20 сентября 2021, 11:57 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном университете. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете … Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия»,- высказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в вооруженном нападении на пермский университет Тимура Б. ранили при задержании. В заявлении, опубликованном перед стрельбой в соцсети, он пояснил, что планировал это с 10 класса.

В результате происшествия восемь человек погибли, шесть пострадали.

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