Эпидемиолог Хафизов заявил, что случаев заражения штаммом коронавируса «мю» в РФ не выявлено

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил в воскресенье, что случаев заражения штаммом коронавируса "мю" в России не выявлено.
По мнению эксперта, маловероятно, что штамм "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости COVID-19 на планете, поскольку, по имеющимся данным, он распространяется значительно медленнее, чем "индийский" вариант заболевания.
Камиль Хафизов, сославшись на результаты секвенирования геномов коронавируса нового типа, проводимых лабораториями Роспотребнадзора и прочих ведомств, отметил, что к настоящему моменту на территории Российской Федерации не зарегистрировано случаев заболеваемости штаммом "мю".
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