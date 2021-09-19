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В России за сутки скончались 793 пациента с COVID-19

, 12:19

В России за сутки скончались 793 пациента с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 793 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствуюшую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 49 человек с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 40, в Свердловской области – 37. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 198 218 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 20 174 случая заражения COVID-19.

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