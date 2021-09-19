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В России выявили 20 174 новых случая заражения COVID-19

, 12:04

В России выявили 20 174 новых случая заражения COVID-19
тесты на COVID-19, pixabay.com

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в РФ за сутки увеличилось на 20 174. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 1 595 (7,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирус нового типа выявили у 7 274 928 случаев заражения.

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