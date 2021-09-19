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Патриарх Кирилл возглавил чин великого освящения воссозданного Александро-Невского собора в Волгограде

, 11:29 Источник: ТАСС

Патриарх Кирилл возглавил чин великого освящения воссозданного Александро-Невского собора в Волгограде
патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром в воскресенье, 19 сентября, возглавил чин великого освящения Александро-Невского собора, который был ранее воссоздан после разрушения в 1932 году.

Согласно последней информации журналистов, освящение собора началось 09:00 по московскому времени. Патриарх Московский и всея Руси приехал в Волгоград в минувшую субботу. Сегодня в храме предстоятеля РПЦ встречал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор (Казанов).

Известно, что после освящения и малого крестного хода вокруг собора патриарх Кирилл проведет божественную литургию.

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