Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Аргументы Недели → Общество 13+

28 августа 2021, 07:52

икона "Успение Пресвятой Богородицы", Vadim Nekrasov/Russian Look

В субботу, 28 августа, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день люди обычно посещают храм и молятся во время службы.

Согласно преданию, Богоматерь жила в Иерусалиме и нередко посещала Голгофу, где распяли ее сына. Однажды, когда она молилась там, Деве Марии явился архангел Гавриил, вручил ей ветвь от райского дерева и сообщил, что в скором времени Спаситель примет ее в Царство Небесное.

Перед смертью Богоматери в Иерусалим пришли все апостолы, кроме Фомы. Они отнесли тело женщины в Гефсиманский сад. Когда проходила церемония погребения, апостолам явился сам Господь Иисус Христос, который забрал ее душу в Царство Небесное. Через три дня в Иерусалим приехал апостол Фома, который попросил передвинуть камень от гробницы, чтобы и он мог проститься с Божьей Матерью. Когда это было сделано, выяснилось, что тела там нет – Богородица была воскрешена и вознесена в Рай.

В этот день верующим не советуют заниматься тяжелым физическим трудом. После посещения храма принято собираться за общим столом. Этот день не является постным, но если он выпадает на среду или пятницу, позволяется есть только рыбу и пить немного вина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости