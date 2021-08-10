Православные верующие во вторник празднуют день Смоленской иконы Божьей Матери

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10 августа 2021, 07:18

свечи в церкви, pixabay.com

Во вторник, 10 августа, Русская православная церковь отмечает праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Этот образ, как и Владимирская и Казанская иконы, является одной из самых почитаемых в стране святынь.

Образ, как гласит церковное предание, был написан апостолом и евангелистом Лукой в период земной жизни Богородицы по просьбе антиохийского правителя Феофила. Икона представляет собой поясное изображение Богоматери с младенцем, восседающим на ее левой руке. Спаситель на изображении правой рукой благословляет смотрящего, а в левой держит свиток. Предполагается, что икона из Антиохии была перенесена в Иерусалим, а затем – в Константинополь. Византийский император Константин IХ Мономах, благословил в 1046 году свою дочь Анну, выдавая ее замуж за сына Ярослава Мудрого князя Всеволода, именно этой святыней. Так образ впервые оказался на Руси.

В начале ХII века Владимир Мономах поместил икону в смоленской церкви Успения Пресвятой Богородицы. В XIV веке, когда Смоленск временно стал владением литовских князей, изображение оказалась на чужой земле и вернулось лишь после того, как дочь литовского князя Софья сочеталась браком с князем Василием I. Реликвия тогда была размещена в Благовещенском соборе Московского Кремля, однако в 1456 году ее торжественно вернули в Смоленск.

Отметим, что до 1941 года святыня находилась в Успенском соборе Смоленска, однако после освобождения города от немецкой оккупации в 1943 году ее так и не нашли.

Среди множества чудес, которыми славится икона, особенно известно избавление Смоленска от татар. В предании сообщается, что в 1238 году православный воин Меркурий услышал голос, исходивший от образа. Ночью он тайно пробрался в стан хана Батыя и перебил множество врагов, не допустив разорения города.

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