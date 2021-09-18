 «Трусики беленькие усики» и «Нежданчик»: самые странные обложки советских книг

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18 сентября 2021, 14:37 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: dreamstime.com

Все из нас знают «Денискины рассказы» Драгунского или «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковского – эти книги советских времен зачитывали до дыр, но… есть множество тех, которые не получили такой широкой известности. И, глядя даже на их обложки, можно понять почему.

Все из нас знают «Денискины рассказы» Драгунского или «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковского – эти книги советских времен зачитывали до дыр, но… есть множество тех, которые не получили такой широкой известности. И, глядя даже на их обложки, можно понять почему.



1. «Трусики беленькие усики» Влада Воинова – в этой книге «стихов для самых маленьких» кролики «съели хрену» от которого у них начались «колики», заохали с ноющими «животишками» и пошли ко врачу, который их вылечил. Незамысловато и не слишком понятно насколько поучительно. А «трусики» от слова «трус».

2. «Твои наркомы у тебя дома» Николая Агнивцева – агиткнига интересна не столько названием и рисунками Елисеева, но еще и тем, что почти все наркомы, которые в ней упоминаются, были расстреляны в 30-е годы. У остальных (кого не расстреляли) судьба тоже не радужная: кто-то был убит в изоляторе, кто-то покончили с собой, а кто-то решил не возвращаться в СССР.

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3. «Озорная пробка» Даниила Хармса – это произведение запретила цензура с 1951 по 1961, потому что рассказ об учениках в детском доме, которые выкручивали пробки, показывал детям плохой пример. Тем не менее исследователи отмечают, что повлиять на цензурирование могло прошлое Хармса, которого в 1941 арестовали за «пораженческие настроения», а в 1942 силами военного трибунала упекли в психиатрическую больницу – он симулировал сумасшествие и умер в том же году в психиатрической лечебнице знаменитой тюрьмы «Кресты».

4. «Как Пахом, понюхав дым, записался в Доброхим» Василия Алова – по этой агитпоэме режиссер Яков Посельский даже снял одноименный фильм, который, для потомков, увы, не сохранили. Где прочесть поэму мы тоже не нашли, но вам оно, в принципе и не надо, вы вступать в Доброхим уж точно не собираетесь. Хотя бы обложкой полюбуйтесь.

5. «О мужицкой темной вере, колдуне и пионере» Р. Волженина (настоящее имя Владимир Некрасов) – по отзывам пользователей сети, стихи в книге «складные» и «простые», но «деморализуют церковь». Для советской поры ничего удивительного.

6. «Нежданчик» М. Ставского на самом деле о лошадке. Она появилась неожиданно, поэтому ее так назвали.

7. «Старый шлюпик» В. Протопопова – это о старом грибе. Шлюпиком в народе называют подберезовик, который растет на болоте. В этой книге шлюпик был очень важным, его все боялись и «не смели с ним заговаривать». А потом его растоптали, а внутри оказалась только труха. Все лесные жители, увидев смерть шлюпика, стали смеяться и больше никогда шлюпиков не боялись. Такие вот добрые советские сказки.

8. «Козявкин сын» Павла Голубева – настоящий детектив о беспризорном мальчике с прозвищем «козявкин сын», который раскроет целый заговор «бандитовы-белогвардейцев» и спасет хлеб, отправляемый голодающим.

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