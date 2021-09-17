Сенатор Варфоломеев поддержал предложение о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда
17 сентября 2021, 15:00
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда.
Александр Варфоломеев подчеркнул, что считает правильными все действия, которые осуществляются в плане наращивания социальной поддержки населения, тем более, когда речь идет о блокадниках. Сенатор в беседе с RT отметил, что в настоящий момент социальной политике в РФ уделяется огромное внимание.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в формате видеоконференции предложил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.