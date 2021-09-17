Сенатор Варфоломеев поддержал предложение о выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

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17 сентября 2021, 15:00

Совет Федерации, Federation Council of Russia/Flickr.com

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда.

Александр Варфоломеев подчеркнул, что считает правильными все действия, которые осуществляются в плане наращивания социальной поддержки населения, тем более, когда речь идет о блокадниках. Сенатор в беседе с RT отметил, что в настоящий момент социальной политике в РФ уделяется огромное внимание.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в формате видеоконференции предложил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей.

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