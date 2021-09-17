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Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

, 14:38 Источник: ТАСС

Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин днем в пятницу, 17 сентября, предложил осуществить единовременные выплаты защитникам Ленинграда. Глава государства отметил, что речь идет о 50 тысячах рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что блокадники и награжденные за оборону Ленинграда должны получить выплаты без какой-либо "волокиты". Российский лидер уточнил, что поддержка блокадников – это священный и нравственный долг руководства страны.

Президент РФ уточнил, что предлагает выплатить по 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.

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