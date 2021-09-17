Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин днем в пятницу, 17 сентября, предложил осуществить единовременные выплаты защитникам Ленинграда. Глава государства отметил, что речь идет о 50 тысячах рублей.
Владимир Путин подчеркнул, что блокадники и награжденные за оборону Ленинграда должны получить выплаты без какой-либо "волокиты". Российский лидер уточнил, что поддержка блокадников – это священный и нравственный долг руководства страны.
Президент РФ уточнил, что предлагает выплатить по 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.
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