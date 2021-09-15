В ПФР разъяснили, как пенсионер может рассчитывать на большую пенсию супруга

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15 сентября 2021, 07:23 Источник: ПФР по Москве и Подмосковью

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В России в случае смерти супруга или супруги, размер пенсии которых был выше, вдова или вдовец могут получать пенсию большего размера, чем свою. В отделении Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области объяснили, что право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (является нетрудоспособным).

Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию.

Как предупредили в ПФР, переход не всегда бывает выгоден, поскольку фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не такого размера, как была у его мужа (жены).

Как пояснили в ПФР, при переходе на пенсию супруга не насчитываются специальные доплаты, северный или сельский стаж. Не повышаются и выплаты при достижении гражданином 80 лет.

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