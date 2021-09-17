Младшая дочь Сергея Шойгу впервые стала мамой

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17 сентября 2021, 11:59 Источник: teleprogramma.pro

Ксения Шойгу и Алексей Столяров, фото: Instagram

Ксения, младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, впервые стала мамой. Девушка поделилась радостной новостью в пятницу, 17 сентября.

«Теперь папа Алексей Столяров. Кто-то уже появился на свет»,- цитирует ее слова портал teleprogramma.pro.

Ксения призналась, что у них родилась девочка. Девушка опубликовала совместное с супругом фото из родильной палаты. Новорождённого малыша пара пока не показывала.

«Столяров теперь батя. Я теперь батя. Шок»,- написал спортивный блогер в stories.

Алексей присутствовал на родах и поддерживал Ксению. После появления дочери он назвал всех девушек «великими» и публично признался в любви супруге.

Напомним, что дочь Сергея Шойгу в конце мая вышла замуж за блогера Алексея Столярова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

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