Младшая дочь Сергея Шойгу впервые стала мамой

Ксения, младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, впервые стала мамой. Девушка поделилась радостной новостью в пятницу, 17 сентября.
«Теперь папа Алексей Столяров. Кто-то уже появился на свет»,- цитирует ее слова портал teleprogramma.pro.
Ксения призналась, что у них родилась девочка. Девушка опубликовала совместное с супругом фото из родильной палаты. Новорождённого малыша пара пока не показывала.
«Столяров теперь батя. Я теперь батя. Шок»,- написал спортивный блогер в stories.
Алексей присутствовал на родах и поддерживал Ксению. После появления дочери он назвал всех девушек «великими» и публично признался в любви супруге.
Напомним, что дочь Сергея Шойгу в конце мая вышла замуж за блогера Алексея Столярова.
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