Ксения Шойгу перестала скрывать свою беременность

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15 июня 2021, 13:36 Анастасия Иванова

Фото взято с: Instagram @stoliarovaleksey

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу в конце мая вышла замуж за блогера Алексея Столярова. Недавно Ксения сообщила, что ждет ребенка.

Ксения сама сообщила о радостном событии: «Честно, я не знаю, как можно планировать ребенка. Но все в моей семье, и я сама, были очень рады этой новости».

Фото взято с: Instagram @ksenia_shoigu



Жених дочери Сергея Шойгу тоже не стал скрывать своих эмоций: «Это был совершенно обычный вечер, и вдруг такая новость. Я переспросил, конечно же. Но был абсолютно счастлив. Это огромная мотивация… Вообще, когда мы начали рассказывать близким об этом, меня удивило, сколько счастья у всех было».



Уже очень скоро 30-летняя Ксения Шойгу станет матерью.

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