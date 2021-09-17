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В пресс-службе столичного ЗАГСа перечислили самые популярные имена для новорождённых

, 11:15 Источник: RT

В пресс-службе столичного ЗАГСа перечислили самые популярные имена для новорождённых
младенец, фото: pixabay.com

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы назвали самые популярные имена для новорождённых в 2021 году. Сиротствующий рейтинг опубликовало издание RT.

Последние 20 лет в топе остаются такие имена, как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил, Максим и Артём. Также распространенными именами для мальчиков в 2021 году являются Марк (четвёртое место), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место).

Среди женских имён в этом году часто встречаются Алиса, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия. Отмечается, что свою популярность с 2010 года не теряет имя София (Софья).

Ранее специалисты ЗАГСа рассказали, что южноуральцы стали давать своим детям двойные имена, такие как Татьяна Джой, Татьяна-Гэй, Татьяна Мари и пр. 

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