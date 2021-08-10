Челябинцы называют детей Татьяна-Саша, Татьяна Джой и Татьяна-Гэй

Специалисты ЗАГСа рассказали о последних тенденциях в раздаче имен
Интерес к имени Татьяна в Челябинске возрос в связи с Олимпиадой в Токио, где наша землячка, тхэквондистка Татьяна Минина, стала обладательницей серебряной медали.
В Госкомитете по делам ЗАГС посчитали, что за последние 20 лет в Челябинской области дали имя Татьяна 4783 девочкам. 46 из них родились в 2021 году.
Причем южноуральцы – большие поклонники оригинальных записей в свидетельстве о рождении. Сейчас мейнстримом стали двойные имена, такие как Татьяна Джой, Татьяна-Гэй, Татьяна Мари, Татьяна Лилиан, Татьяна-Саша, Татьяна-Антоанета.
Кстати, значение имени Татьяна - «устроительница», «учредительница».
Какие еще знаменитые Татьяны родились в Челябинске?
Прима-балерина Татьяна Предеина
Актриса Татьяна Волкова, звезда фильма «Изгнание» и сериала «Бывшие»
Известный синоптик Татьяна Ишукова, выступление которой каждый вечер много лет ждали все челябинцы
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