Челябинцы называют детей Татьяна-Саша, Татьяна Джой и Татьяна-Гэй

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10 августа 2021, 18:06 Анна Семенова

Челябинцы стали давать детям двойные имена. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Специалисты ЗАГСа рассказали о последних тенденциях в раздаче имен

Интерес к имени Татьяна в Челябинске возрос в связи с Олимпиадой в Токио, где наша землячка, тхэквондистка Татьяна Минина, стала обладательницей серебряной медали.

В Госкомитете по делам ЗАГС посчитали, что за последние 20 лет в Челябинской области дали имя Татьяна 4783 девочкам. 46 из них родились в 2021 году.

Причем южноуральцы – большие поклонники оригинальных записей в свидетельстве о рождении. Сейчас мейнстримом стали двойные имена, такие как Татьяна Джой, Татьяна-Гэй, Татьяна Мари, Татьяна Лилиан, Татьяна-Саша, Татьяна-Антоанета.

Кстати, значение имени Татьяна - «устроительница», «учредительница».

Какие еще знаменитые Татьяны родились в Челябинске?

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