Помощника кандидата в депутаты от КПРФ Гейдарова задержали на избирательном участке в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

17 сентября 2021, 10:29

полиция, фото: МВД РФ

Помощник кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Аскер Гейдаров был задержан на избирательном участке за нарушение общественного порядка. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в Телеграм-канале Московской городской избирательной комиссии.

«По информации председателя УИК №1263, доверенное лицо кандидата был задержан по инициативе сотрудников полиции, работающих на территории УИК, в связи с тем, что им осуществлялись действия, не связанные со статусом доверенного лица кандидата и нарушали общественный порядок»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что задержание осуществлялось в соответствии с действующим регламентом. По предварительным данным, Гейдарова забрали в ОВД Сокольники с избирательного участка, на который он пришел с проверкой.

Ранее соообщалось, что на избирательном участке в школе №41 в Кировском районе Новосибирска скончалась женщина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости