На избирательном участке в Новосибирске умерла пожилая женщина

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17 сентября 2021, 09:40 Источник: Интерфакс

скорая, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

В пятницу, 17 сентября, на избирательном участке в школе №41 в Кировском районе Новосибирска скончалась женщина. Об этом сообщила главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова.

Большакова пояснила, что у 71-летней женщины произошла внезапная остановка сердца. Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, «скорая» прибыла через 8-9 минут, но медики не успели спали избирательницу.

Женщина пришла на участок около 11 часов по местному времени.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Участки начали принимать граждан с 8.00.

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