На избирательном участке в Новосибирске умерла пожилая женщина

В пятницу, 17 сентября, на избирательном участке в школе №41 в Кировском районе Новосибирска скончалась женщина. Об этом сообщила главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова.
Большакова пояснила, что у 71-летней женщины произошла внезапная остановка сердца. Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, «скорая» прибыла через 8-9 минут, но медики не успели спали избирательницу.
Женщина пришла на участок около 11 часов по местному времени.
Ранее сообщалось, что 17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Участки начали принимать граждан с 8.00.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.