В России начались выборы депутатов Госдумы

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17 сентября 2021, 08:10

билборд, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08.00 по местному времени (23.00 мск четверга).

Пункты для голосования по всей стране начнут работать в 08.00 по местному времени 17 сентября и завершат прием граждан в 20.00 19 сентября.

Также в 46 субъектах РФ пройдут региональные выборы. В девяти регионах страны состоятся выборы высших должностных лиц, в 39 - выборы депутатов законодательных органов власти, в трех регионах (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний по представлению президента.

Кроме того, россияне будут выбирать городских и муниципальных депутатов.

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