Глава ЦБ сообщила о готовности ввести ограничения на выдачу кредитов при первой возможности

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов ссуд сразу же, как ЦБ получит на это право. По ее словам, внесенный в Госдуму законопроект пока не принят из-за разногласий с правительством.
«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее»,- высказала она.
Отмечается, что принятие нового закона позволит Центробанку регулировать выдачу некоторых видов ссуд сверх установленного лимита банками и микрофинансовыми компаниями. Первоначальный заявленный срок вступления проекта в силу - 1 января 2022 года.
Ранее Набиуллина сообщила, что инфляция сейчас находится на пиковых значениях.
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