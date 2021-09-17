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Глава ЦБ сообщила о готовности ввести ограничения на выдачу кредитов при первой возможности

, 10:21 Источник: РБК

Глава ЦБ сообщила о готовности ввести ограничения на выдачу кредитов при первой возможности
ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов ссуд сразу же, как ЦБ получит на это право. По ее словам, внесенный в Госдуму законопроект пока не принят из-за разногласий с правительством.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее»,- высказала она.

Отмечается, что принятие нового закона позволит Центробанку регулировать выдачу некоторых видов ссуд сверх установленного лимита банками и микрофинансовыми компаниями. Первоначальный заявленный срок вступления проекта в силу - 1 января 2022 года.

Ранее  Набиуллина сообщила, что инфляция сейчас находится на пиковых значениях.

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