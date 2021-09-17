Глава ЦБР Набиуллина заявила, что годовая инфляция в сентябре достигнет 7%

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17 сентября 2021, 07:36 Источник: РБК

ЦБ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция сейчас находится на пиковых значениях. По ее словам, в сентябре возможно некоторое повышение годовых показателей, а в четвертом квартале ожидается снижение.

Набиуллина отметила, что в сентябре инфляция будет «где-то в районе 7%». Рост цен будет замедляться, поскольку эффект разовых факторов будет влиять на него все меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики - всё больше., добавила она.

При этом в ЦБ надеются, что с учётом проводимой политики уровень инфляции вернётся к 4-4,5% в 2022 году.

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор повышает ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию, от чего выиграют практически все категории граждан.

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