Глава Крыма проголосовал на выборах в Госдуму

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17 сентября 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы на участке №238 в Симферополе, расположенном в школе №9. Он сделал это сразу после открытия.

«Всем необходимо сделать выбор. Государственная Дума - очень важный инструмент в жизни нашей страны. Политической, законодательной»,- отметил глава региона.

Аксенов призвал местных жителей проголосовать.

Также на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района проголосовал глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой, со своей семьей на выборы пришел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, а вице-премьер правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал во время рабочей поездки в Читу.

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