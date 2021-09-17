Глава Крыма проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы на участке №238 в Симферополе, расположенном в школе №9. Он сделал это сразу после открытия.
«Всем необходимо сделать выбор. Государственная Дума - очень важный инструмент в жизни нашей страны. Политической, законодательной»,- отметил глава региона.
Аксенов призвал местных жителей проголосовать.
Также на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района проголосовал глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой, со своей семьей на выборы пришел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, а вице-премьер правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал во время рабочей поездки в Читу.
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