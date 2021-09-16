Одиночество оказалось хуже пандемии, японцы даже создали специальное министерство

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16 сентября 2021, 17:23

Правительство Японии создало новое ведомство - министерство по делам одиночества. Его возглавил Тэцуси Сакамото, который считает проблему одиночества самой актуальной в XXI веке.



Из-за пандемии многие люди впали в отчаяние, кто-то начал ощущать безнадёжность. Количество самоубийств в стране заметно возросло. По этой причине японские чиновники решили активизировать помощь нуждающимся гражданам, в первую очередь одиноким и пожилым. Социальная дистанция сократила контакты между всеми жителями островного государства. Чтобы вернуть всё на прежние места, необходимо развивать отношения всеми возможными способами, считает политик.



Полезным инструментом борьбы с одиночеством являются социальные сети, но ими пользуются далеко не все японцы. Одиноких много и среди молодёжи - кто-то из-за состояния здоровья, кто-то из-за образования и работы. Не все люди могут построить хорошие отношения с близкими, окружением, вследствие чего начинают замыкаться, заключил министр.





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